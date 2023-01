POL-MK: Anzeigen wegen Einbruchs und Sachbeschädigung

Iserlohn (ots) - In der Ursulastraße kam es am Sonntagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 43-jähriger Iserlohner hatte seinen Suizid angekündigt. Da der Mann in seiner Wohnung Zugriff auf ein Messer hatte, wurden im Rahmen des Einsatzes Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Der 43-jährige Mann konnte überwältigt werden. Durch einen Arzt sowie das Ordnungsamt wurde er in einer ...

