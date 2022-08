Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen und Skoda-Fahrer nach Falschfahrt auf der A 30 gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 30 - Bünde- Hiddenhausen-

Ein bislang unbekannter Skoda-Fahrer fuhr am Samstagabend, 06.08.2022, auf der falschen Fahrbahnseite der A 30 und gefährdete andere Fahrzeugführer.

Ein PKW-Fahrer befuhr gegen 18:05 Uhr mit seinem hellblauen Skoda mit Wolfsburger Kennzeichen die A 30 in Richtung Hannover. Anrufer meldeten der Leitstelle der Polizei, dass der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Bünde und Hiddenhausen unvermittelt seinen PKW wendete und als Falschfahrer in Richtung Osnabrück fuhr. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Georgsmarienhütte fuhr auf dem linken Fahrstreifen der A 30 in Richtung Hannover. Kurz hinter der Ausfahrt Hiddenhausen kam ihm der blaue Skoda mit Wolfsburger Kennzeichen in der Linkskurve entgegen. Es gelang dem 32-Jährigen nach rechts auszuweichen und so einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Anrufer und der 32-Jährige beschrieben das Fahrzeug des Falschfahrers als hellblaue Skoda Limousine mit der Stadtkennung WOB. Es könnte sich eventuell um das Modell Octavia gehandelt haben. Am Steuer saß ein älterer Mann mit kurzen Haaren.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell