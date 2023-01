Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher geflüchtet

Sachbeschädigungen an Wohnhaus und am Bahnhof Oberbrügge

Halver (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter versuchten am 31.12., um 18.20 Uhr, zwei Türen eines Einfamilienhauses am Höhenweg aufzubrechen. Dies misslang, woraufhin sie flohen. An beiden Türen entstand Sachschaden. Während ihrer Taten wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Ein Zeuge bekam das mit und verständigte die Polizei. Trotz Sofortfahndung blieben sie verschwunden. Zeugenhinweise nimmt die Wache Halver entgegen.

Zeugen beobachteten Neujahr, 0 Uhr, wie drei Männer und zwei Frauen Silvesterböller in einen Fahrkartenautomaten an der Bergstraße steckten. Eine der Personen schoss mit einer Gaspistole in die Luft. Zwei Tatverdächtige aus Meinerzhagen (22) und Kierspe (21) konnten vor Ort noch angetroffen werden. Sie verweigerten jede Aussage. Der Träger der Waffe sowie die beiden Begleiterinnen flüchteten. Polizeibeamte ermitteln wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ein Bewohner der Lütgenheide musste noch in der Neujahrsnacht mehrere Schäden an seinem Haus feststellen. Mauer, Haustür sowie Fensterscheiben wiesen Schäden auf, die dem Anschein nach von einer umgekippten Silvesterbatterie stammen könnten. Der oder die Täter hatten offenbar ein schlechtes Gewissen. Neben einer Wasserpfütze waren an einer Eindellung in der Haustür auch Wischspuren erkennbar. Die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell