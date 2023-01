Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit vor Gaststätte

PKW-Diebstahl

Betrüger erbeutet Bargeld

Diebstahl vorgetäuscht

Iserlohn (ots)

Vor einer Gaststätte am Hohler Weg gerieten am Neujahrsmorgen, etwa 8 Uhr, zwei Alkoholisierte aneinander. Ein 31-jähriger Hemeraner soll einen 51-jährigen Iserlohner als Hurensohn beleidigt und ihn bespuckt haben. Der hielt ihm darauf drohend einen Elektroschocker entgegen, ohne ihn einzusetzen. Polizeibeamte stellten den Elektroschocker sicher und zeigten beide an.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Silvester in eine Werkstatt an der Müllensiefenstraße ein. Hieraus entwendeten sie einen VW Golf mit dem Kennzeichen UN-Y1071. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Unbekannte warfen am Silvesterabend, 18.55 Uhr, an der Schlacht einen Feuerwerkskörper auf einen fahrenden Honda Accord. Die Heckscheibe zersprang. Es entstand Sachschaden. Täter wurden nicht gesehen.

Auf dem Balkon eines Hauses an der Bergwerkstraße explodierte am Silvesterabend, gegen 19 Uhr, eine Silvesterrakete. Hierbei ging ein Fenster zu Bruch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat den Täter gesehen?

Ein bisher unbekannter Betrüger hat eine 78-jährige Iserlohnerin offenbar um mehrere tausend Euro gebracht. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen brachte er die schon betagte Dame mehrmals dazu, mit ihm zur Bank zu fahren und jeweils knapp vierstellige Bargeldbeträge abzuheben. Erst am Neujahrsmorgen meldete sich das Opfer schließlich bei der Polizei und erstattete Anzeige. Den Täter beschrieb sie wiefolgt: Männlich, ca. 50 Jahre alt, 170-180cm groß, zivil gekleidet. Wem sind im Dezember im Bereich Hülsebuschweg verdächtige Personen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Ein sturzbetrunkener Iserlohner (20) hielt am Neujahrsmorgen die Polizei auf Trab. Zunächst meldete er am Hombruch den vermeintlichen Diebstahl seines PKW. Er habe sich auf der Straße aufgehalten, als vier Personen erschienen und vor seinen Augen in seinen PKW eingestiegen und davon gefahren seien, obwohl nur er einen Schlüssel besitze. Der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Geschädigte blieb auch nach mehrmaligen Hinweis auf die Unglaubwürdigkeit bei seiner Version. Die Beamten gingen auf die Suche und fanden den grauen Golf Plus schlussendlich unverschlossen vor der Wohnanschrift des Iserlohners. Mitsamt frischen - bisher nicht zuzuordnenden - Unfallspuren. Sie holten den 20-Jährige dazu, der darauf zunächst seinen PKW mit dem passenden Schlüssel verschloss. Mit den Feststellungen konfrontiert, verlor er sich weiter in seiner Geschichte und bat die Polizisten schließlich seine Wohnung nach Verdächtigen zu durchsuchen. Hierbei fanden sie eine geringe Menge Marihuana. Auf Vorhalt gab er an, dass die Drogen ihm gehören und er sie gelegentlich konsumiere. Die Beamten zeigten ihn wegen des Vortäuschens von Straftaten sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. (dill)

