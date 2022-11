Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach einem Unfall an der Wesereschstraße

Osnabrück (ots)

Am 28.10.2022 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall in der "Wesereschstraße" auf Höhe der Hausnummer 8. Eine 59-Jährige befuhr die "Wesereschstraße" in Richtung "Schützenstraße" als es zu dem Unfall kam. Bei dem Unfall beschädigte die 59-jährige Osnabrückerin mehrere Pkws auf dem Parkstreifen. Außerdem soll es zu eine Unfallflucht durch einen schwarzen Pkw gekommen sein. Die Aussagen der Zeugen und der Beteiligten passen nicht überein.

Die Polizei Osnabrück bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unfall, sowie auf das Fahrzeug oder den Unfallflüchter geben können, sich unter 0541/3272515 zu melden.

