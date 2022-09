Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Erfolgreiche Ortung - Fahrrad nach Diebstahl schnell aufgefunden

Minden (ots)

Am Montag wurde die Polizei wegen eines Fahrraddiebstahls zum Gelände einer Schule in die Straße "Im Hohen Felde" gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 17-jährigen Hiller, der berichtete, dass man am Vormittag sein mit zwei Schlössern gesichertes Fahrrad gestohlen habe.

Durch den Geschädigten konnte das hochwertige Pedelec dank eines technischen Hilfsmittels am Zehlendorfer Weg in einem Wohnhaus geortet werden. Kurz darauf fand sich das Rad in einem Kellerraum an der genannten Anschrift wieder. Schließlich konnte das Fahrrad im Anschluss an seinen Besitzer übergeben werden. Ferner leiteten die Gesetzeshüter wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ein Ermittlungsverfahren gegen einen 14-jährigen Hausbewohner ein.

