Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Stein verursacht großen Schaden

Recklinghausen (ots)

Ein 24-jähriger Marler fuhr in der vergangenen Nacht (2 Uhr) mit seinem Auto auf der Halterner Straße in Richtung Haltern am See. Etwa in Höhe der Schollbrockstraße registrierte er plötzlich einen auf der Straße liegenden Stein (40cmx40cm). Für ein Ausweichmanöver war es jedoch zu spät und er fuhr über das Hindernis. Der Stein verkeilte sich unter dem Auto und wurde gut 150m weit mitgeschleift. Auf der Fahrbahn war eine deutliche Kratzspur zu erkennen. Zudem riss der Unterboden teilweise auf, sodass der Wagen Motoröl verlor. Um die Beseitigung kümmerte sich die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr. Der Sachschaden, den der Stein verursacht hat, liegt bei schätzungsweise 10.000 Euro. Wie der Stein mitten auf die Fahrbahn geraten konnte, bzw. wer ihn dort abgelegt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

