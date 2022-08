Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Bismarckstraße/ Taeglichsbeckstraße verletzte sich am Montag, gegen 17 Uhr, ein 16-jähriger Kradfahrer leicht, als er mit einem Auto zusammenstieß.

Eine 20-Jährige Autofahrerin aus Selm fuhr auf der Taeglichsbeckstraße in östlicher Richtung und kollidierte auf der Kreuzung mit dem Kradfahrer aus Datteln, der auf der Bismarckstraße in Richtung Norden unterwegs war. Er stürzte und touchierte dabei einen, am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Rettungskräfte fuhren den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

