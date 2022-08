Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind auf Longboard angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Samstagmachmittag im Bereich Römerstraße/Lange Straße einen Jungen angefahren hat und dann weggefahren ist, ohne sich zu kümmern. Der 12-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Junge aus Castrop-Rauxel kam am Montag zur Polizei, um die Unfallflucht anzuzeigen. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Samstag (30. Juli) gegen 15.45 Uhr mit seinem Longboard auf dem Gehweg der Römerstraße unterwegs - auf dem Weg zur Lange Straße. Als er die Straße an einer Ampel überqueren wollte, wartete er auf "grün" und fuhr dann los. Als er die Straße schon über die Hälfte überquert hatte, wurde er von einem Auto erfasst und stürzte. Der Junge konnte noch erkennen, dass ein Mann mit kurzen Haaren am Steuer saß. Der Fahrer hatte demnach eine dunklere Hautfarbe (gebräunt) und ist in Richtung Ickern weiterfahren. Das Auto war rot - ähnlich einem Audi A1. Die Polizei sucht nach dem Autofahrer und nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben oder Angaben zu dem Fahrer machen können. Wer etwas dazu sagen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

