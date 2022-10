POL-COE: Medientermin: Neues Einsatzfahrzeug für den Verkehrsdienst

Coesfeld (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten am 11.10.2022, gegen 18.30 Uhr, einen 34-jährigen Autofahrer aus Dülmen auf dem Grete-Schött-Ring in Senden an und kontrollierten ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Autofahrers. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. ...

mehr