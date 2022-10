Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen/Besuch bei der Polizeiwache - Gewinn eingelöst

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Kreises Coesfeld und der Kreispolizeibehörde:

Gewonnen hatten zwei Familien aus Dülmen am Tag der Sicherheit am 22. Mai einen Besuch bei der Polizeiwache. Dieser Besuch fand am 5. Oktober bei der Polizeiwache in Dülmen statt.

Beim Quiz hatten die Kinder der Familien gewonnen. Sie beantworteten Fragen richtig und lösten Aufgaben an unterschiedlichen Stationen. Mit ihren Eltern und den Geschwistern bzw. einem Cousin lösten sie nun ihren Preis ein. Zunächst erlebten sie anhand eines Videos einen Einsatz mit. Das Video zeigt die Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle. Vom Eingang des Notrufs bei der Leitstelle über die Festnahmesituation, die Durchsuchung der Halle mit einem Diensthund bis hin zur erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die unterschiedlichen Dienststellen und ihre Aufgabenraten erklärt. Im Anschluss ging es natürlich noch zum Polizeimotorrad und einem Streifenwagen. Hier hatten neben den Kindern auch einmal die Eltern die Möglichkeit, auf dem Motorrad zu sitzen und als Erinnerung ein passendes Foto zu machen. Nach den Fahrzeugen stand noch die Polizeiwache auf dem Programm. Auch hier bekamen die Besucher exklusiv alles erklärt und so einen Blick hinter die Wachtheke, die dem einen oder anderen von einer Anzeigenerstattung bekannt war. Ein kleines bisschen Wehmut gab es bei den Kindern, die an dem Tag die Gewahrsamszellen nicht besuchen konnten, weil zwei Zellen belegt waren.

Am Ende waren sich alle einig, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern war es ein kurzweiliger und spannender Besuch.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell