Coesfeld (ots) - Viel Blaulicht der Polizei erhellte in der Nacht auf Dienstag (11.10.22) den Dülmener Ortsteil Buldern. Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Personen in einem Hotel an der Weseler Straße. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchtete eine Person. Kurz darauf versuchte auch ein 39-jähriger polizeibekannter Tatverdächtiger aus dem Kreis ...

mehr