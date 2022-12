Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zwei Personen schwer verletzt nach Unfall

Bohmte (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 18-Jähriger gegen 14:30 Uhr mit seinem Fiat die "Haldemer Straße" in Richtung Bohmte. Bei winterglatten Straßenverhältnissen geriet der junge Mann aus Stemwede mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fiat überschlug sich infolgedessen und kam auf einem Acker in Dachlage zum Stehen. Der 18-Jährige und seine 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fiat wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Dieser wurde abgeschleppt.

