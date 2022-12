Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 22-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Ford gegen 12:45 Uhr die Weserstraße in Richtung der "Hansastraße". Als die Frau aus Georgsmarienhütte nach links (Fahrtrichtung stadteinwärts) auf die "Hansastraße" einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Fußgänger, welcher bei grüner Ampel die "Hansastraße" überquerte. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es besteht der Verdacht, dass die 30-jährige Fahrerin des Fords unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen folgte eine Blutentnahme. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell