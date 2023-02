Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger wird von Unbekanntem an Haltestelle mit Messer bedroht - Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots)

Am Samstag gegen 21:45 Uhr bedrohte an der Bahnhaltestelle "Dossenheim-Nord" ein derzeit noch unbekannter Täter einen 16-Jährigen mit einem Messer und flüchtete. Unvermittelt packte der sichtlich alkoholisierte Unbekannte den jungen Mann an der Jacke und hielt ihm ein ausgeklapptes Messer an den Hals. Während der Tat redete der Täter unverständlich auf den 16-Jährigen ein, ließ schließlich von ihm ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Schriesheim. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, war 180 - 185 cm groß, kräftige Statur, hatte leichten Bartwuchs im Gesicht, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug eine dunkle Kapuzenjacke. Da sich an der Bahnhaltestelle weitere wartende Fahrgäste befanden, sucht der Polizeiposten Schriesheim Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

