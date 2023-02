Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Bankfiliale - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

In den Morgenstunden des heutigen Montag, gegen 02:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Bankfiliale in Eschelbach in der Bierbachstraße. Im Innenraum der Bankfiliale schafften es der oder die Täter tatsächlich Bargeld zu entwenden.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg war vor Ort und hat die Spurensicherung übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07265/ 911200 beim Polizeiposten Angelbachtal zu melden.

