Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag um kurz nach halb 11 kollidierte in der Morchfeldstraße ein Autofahrer mit einem Fußgänger, wobei sich der Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen unter der Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die Morchfeldstraße zwischen der Donaustraße sowie der Celluloidstraße vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

