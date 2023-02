Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum - Hüddessum (TK) In der Zeit von Sonntag, 05.02.2023, 15.45 Uhr, bis Montag, 06.02.2023, 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle im Backhausweg. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster an der Hallenrückseite in das Gebäude ein und entwendeten aus der Halle diverse Elektronikartikel. Weiterhin nutzten sie in der Halle aufgefundene Fahrzeugschlüssel, um aus den auf dem Außengelände abgestellten Fahrzeugen weitere Tablets zu entwenden. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 10000 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell