Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermeintlicher Gasgeruch ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Moritzstraße meldete am Sonntagabend (05.02.2023) mutmaßlichen Gasgeruch in seiner Wohnung. Dieser Verdacht bestätigte sich anschließend allerdings nicht.

Nach Eingang der Meldung bei der Rettungsleitstelle, rückten gegen 21:00 Uhr Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, ehrenamtliche Retter der Freiwilligen Feuerwehr Moritzberg sowie zwei Streifenwagen umgehend in Richtung Einsatzort aus. Schon kurz darauf stellte sich heraus, dass es kein Gas war, was der Mann gerochen hatte. Eine Nachschau in der Wohnung ergab, dass der Geruch von einer defekten Mehrfachsteckdose ausging, welche anschließend vom Stromnetz genommen wurde.

