Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am vergangen Wochenende kam es in der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 10:45 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße Ziegelmasch.

Die Geschädigte parkte ihren grauen Hyundai ungefähr in Höhe der Hausnummer 18. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie Lackkratzer in der Beifahrer- und Mitfahrertür hinten rechts. Art und Ausprägung der Schäden lassen darauf schließen, dass sie mutwillig mit einem spitzen Gegenstand hervorgerufen worden. Der Schaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell