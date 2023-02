Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht bei Toom in Alfeld

Hildesheim (ots)

Am Samstag den 04.02.2023, zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der graue 3er BMW des Geschädigten stand auf den Parkflächen die unmittelbar an den Haupteingang des Baumarktes grenzen. Ein zur Zeit noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte den 3er BMW vermutlich beim Einfahren in die rechts daneben befindliche Parklücke und beschädigte diesen dabei am hinteren rechten Seitenteil. Dann entfernte sich dieser, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht melden sich bitte bei der Polizei in Alfeld unter 05181-9116-115.

