Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raser auf der Bundesstraße 1

Hildesheim (ots)

Nordstemmen ; Bundesstraße 1 Höhe der Ortschaft Groß Escherde (fra)

Im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 1 in Höhe der Ortschaft Groß Escherde haben die Beamten des PK Sarstedt am späten Sonntagabend ein "Raser" gestoppt. Der junge Fahrzeugführer war mit seinem hochmotorisierten Pkw mit 137 km/h (nach Toleranzabzug) in der 70ziger Zone unterwegs. Er war also praktisch doppelt so schnell, wie es erlaubt ist und auch wie es den Witterungs- und Lichtverhältnissen angemessen gewesen wäre. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von 2 Monaten zu.

