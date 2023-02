Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Computerbetrug durch angeblichen Mitarbeiter durch Microsoft

Hildesheim (ots)

Hildesheim (kur) - Am 04.02.2023 gelang es einem unbekannten Täter durch eine Online-Betrugsmasche einen hohen vierstelligen Geldbetrag zu erlangen. Einer Frau aus Hildesheim wurde zuvor auf ihrem Laptop plötzlich die Mitteilung angezeigt, dass sie einen Virus auf ihren Laptop habe. Sie müsse umgehend einen Mitarbeiter von Microsoft kontaktieren und dazu die Nummer anrufen, welche ihr auf ihrem Laptop angezeigt wurde. Während des Telefonats überzeugt der Täter die Frau, ein Programm herunterzuladen, mit welchem der Täter Zugriff auf den Computer der Geschädigten bekam. Unter dem Vorwand, es sei bereits Geld von ihrem Konto abgebucht worden, erfragte der Täter die Zugangsdaten zum Online-Banking. In der Folge wurde das Ersparte vom Konto abgebucht. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des vorliegenden Betruges und warnt erneut davor, persönliche Daten unter keinen Umständen am Telefon preiszugeben. Lassen Sie sich nicht von dem Grundsatz abbringen, ihr Eigentum zu schützen. Seien Sie stets argwöhnisch. Spätestens dann, wenn es um das Thema Geld, Gold etc. geht. Lassen Sie sich auch in einem persönlichen Kontakt stets Ausweise vorzeigen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei hinzu, wenn unangekündigt angebliche Polizisten, Staatsanwälte, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke, Telekommunikations- oder Softwaredienstleister, etc. Sie anrufen oder an ihrer Tür stehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell