Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vekehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 494

Hildesheim (ots)

Hildesheim (kur) - Am 04.02.2023 ging bei der Polizei um 15:39 Uhr der Hinweis ein, dass ein Verkehrszeichen an der Bundesstraße 494, in Höhe der Anschlussstelle Hildesheim offenbar umgefahren worden sei. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein zurzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher von der Autobahn 7 an der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt auf die Bundesstraße 494 in Fahrtrichtung Hildesheim auffuhr, zu weit nach links geriet und auf einer Verkehrsinsel mit einer Verkehrsleitsäule kollidierte. Die Verkehrsleitsäule wurde hierbei aus dem Boden gerissen. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Fahrzeugteile des flüchtigen Kfz konnten durch die Beamten gesichert werden. Die Polizei Hildesheim ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim zu melden.

