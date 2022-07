Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr stand ein Weizenfeld in der Schulstraße in Vollbrand. Ursache des Brandes auf knapp drei Hektar war vermutlich ein Defekt an einem Mähdrescher. Die Feuerwehr koordinierte die Maßnahmen zur Eindämmung und schließlich zur Löschung des Brandes. Der Sachschaden wurde auf etwa 6.000 Euro ...

