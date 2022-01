Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennende Weihnachtsbäume

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte bemerkten gestern Nacht (09.01.2022), zwischen 00:40 Uhr und 01:00 Uhr sowohl in der Heinrichstraße, als auch in der Johannisstraße jeweils einen brennenden Weihnachtsbaum. Die Bäume waren offensichtlich zur Entsorgung bereitgestellt und wurden durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Brände wurden seitens der Beamten gelöscht. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

