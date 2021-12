Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 60-Jähriger mit mehr als 2,7 Promille im Fahrzeug unterwegs

Neustadt an der Orla (ots)

Am Montagmittag waren Polizei als auch Kameraden der Feuerwehr bei einem Einsatz in Neustadt an der Orla involviert. Passanten hatten gemeldet, dass ein späterer Verkehrsteilnehmer zunächst offensichtlich alkoholisiert und in hilfloser Lage vor einem Supermarkt in der Triptiser Straße in Neustadt an der Orla lag. Als Passanten dem Mann aufhalfen, lief dieser zu seinem PKW, setzte sich hinein und fuhr davon. Während der Fahrt, so berichtete es ein hinterherfahrender Zeuge, beschädigte der Mann in der Triptiser Straße noch einen Zaun und flüchtete jedoch vom Unfallort. Die eingesetzten Beamten versuchten sodann aufgrund der Zeugenhinweise, den gesuchten Mann an seiner offensichtlichen Wohnanschrift aufzusuchen. Da ein Eindringen in das Haus nicht möglich war, wurde die Feuerwehr zur Türöffnung angefordert. Im Haus wurde der gesuchte 60-Jährige schließlich angetroffen - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Bei dem Beschuldigten wurden mehrere Blutprobenentnahmen durchgeführt, gegen ihn wird nun aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell