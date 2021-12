Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mülltonnenbrand aus unbekannter Ursache

Rudolstadt (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden, gegen 01:20 Uhr, wurde in der Lengefeldstraße in Rudolstadt ein Mülltonnenbrand mitgeteilt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah kontrollieren - es entstand Sachschaden u.a. an den Mülltonnen als auch an einem angrenzenden Zaun. Nach Einschätzung der Feuerwehr gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder ähnliches, die Ursache des Brandes ist bislang nicht abschließend geklärt.

