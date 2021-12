Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich zwei Verkehrsteilnehmer fahren in geparkt abgestellten PKW - keine schwerwiegenden Probleme am Montagvormittag in den Landkreisen mit Schnee- und Eisglätte

Rudolstadt (ots)

Am Montagmorgen kam es, möglicherweise aufgrund von Glätte, zu zwei ähnlich gelagerten Verkehrsunfällen in Rudolstadt - jeweils zum Nachteil des identischen PKW. Nämlich fuhr eine 38-jährige Ford-Fahrerin im Kreuzungsbereich Rudolf-Zinkel-Straße / Caspar-Schulte-Straße gegen einen geparkt abgestellten Skoda und beschädigte diesen. Eine polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte - es wurden keine Personen verletzt. Rund zwei Stunden später, nämlich gegen 08 Uhr, meldete sich eine weitere Verkehrsteilnehmerin und teilte ebenfalls einen Zusammenstoß mit dem abgestellten Skoda mit. Nämlich fuhr die 40-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und rutschte, eigenen Aussagen zufolge aufgrund von Glätte, in den geparkt abgestellten PKW und verursachte erneut Sachschaden. Glücklicherweise wurde auch diese Verkehrsteilnehmerin nicht verletzt. Weitere Unfälle oder schwerwiegende Probleme im Zusammenhang mit Schnee- und Eisglätte am gestrigen Vormittag konnten in allen drei Landkreisen nicht festgestellt werden.

