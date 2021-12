Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in Rudolstadt

Rudolstadt (ots)

Am Samstagnachmittag meldete sich ein Mann bei der Polizei in Saalfeld. Er gab an, dass er am Morgen, gegen 09:15 Uhr, zu einem Unfall in Rudolstadt im Bereich der Westbrücke hinzugekommen sei. Ein älterer Herr sei mit seinem Pkw auf die dortige Verkehrsinsel gefahren. Die angebotene Hilfe lehnte der ältere Herr ab. Als der Mitteiler am Nachmittag wieder vorbeifuhr, stand der verunfallte Pkw nicht mehr vor Ort, aber das Verkehrszeichen der Insel war nach wie vor beschädigt. Die Prüfung durch eine Streife ergab, dass tatsächlich der Mast eines Verkehrsschildes abgeknickt war. Da sich bis dato niemand bezüglich diese Unfalles bei der Polizei gemeldet hatte wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen. Nach Spurenlage befuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit einem Pkw die Straße Westbrücke, aus Richtung Erich-Correns-Ring kommend und bog an der Einmündung Westrampe in Richtung Am Spielborn ab. Hierbei überfuhr er die Verkehrsinsel im Einmündungsbereich Westbrücke - Westrampe. Ein Verkehrszeichen (Vorgeschrieben Vorbeifahrt - rechts) wurde hierbei umgefahren. Der Mast dieses Schildes wurde komplett abgeknickt und der Betonsockel teilweise aus der gepflasterten Verkehrsinsel gehoben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallbeteiligten oder Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

