Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Brandfall dauern weiter an

Sonneberg (ots)

Die Ermittlungen zu dem Brandfall vom 23.12.2021 in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg dauern an. Nachdem die Untersuchungen der Brandursachenermittler am Einsatzort im Laufe des heutigen Montags abgeschlossen wurden, hat die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird eine Schadenshöhe am Objekt von circa 250.000 Euro angenommen. Die Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person dauern ebenfalls noch an. Gegenwärtig können keine weiteren Angaben zu den Umständen und Hintergründen gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell