Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Taschendiebstahl

Zwei Frauen wurden am Dienstag in Friedrichshafener Einkaufsmärkten Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 10.40 Uhr bemerkte eine 84-Jährige in einem Laden in Manzell, dass sowohl ihr Geldbeutel als auch ihr Mobiltelefon aus ihrem Einkaufswagen gestohlen worden waren. Bei der umgehenden Sperrung der Karten, musste sie feststellen, dass die Täter bereits einen hohen dreistelligen Eurobetrag von ihrem Konto abgehoben hatten. Gegen 13.45 Uhr stellte eine 62-Jährige in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Straße das Fehlen ihres Geldbeutels und ihres Handys fest. Auch sie veranlasste umgehend eine Kartensperrung und wurde von ihrer Bank darauf aufmerksam gemacht, dass bereits versucht worden war, Geld abzuheben. Die Geldbörsen der beiden Frauen ließen die Täter im näheren Umkreis ohne Bargeld zurück. Ob die Diebstähle in Zusammenhang stehen, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals eindringlich dazu, keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen. Tragen Sie Wertgegenstände in verschlossenen Taschen möglichst nah am Körper, sodass ein Diebstahl erschwert wird.

Friedrichshafen

Räuberischer Diebstahl - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen aktuell gegen einen 41-Jährigen. Der Mann soll am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem Warengeschäft in der Seestraße einen Geldbeutel aus der Auslage an sich genommen und den Verkaufsraum verlassen haben, ohne zu bezahlen. Den 40 Jahre alte Ladeninhaber, der den Diebstahl erkannte und die Verfolgung aufnahm, stieß er wuchtig zur Seite, verletzte ihn dabei und drohte ihm verbal. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der 41-Jährige angetroffen und widerstandslos festgenommen. Der 41-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Friedrichshafen

Unbekannter sucht nach Unfall das Weite - Polizei bittet um Hinweise

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher zwischen Montagabend und Dienstagabend an einem in der Bunkhofener Straße abgestellten Mitsubishi angerichtet. Weil sich der Unbekannte nicht um eine Schadensregulierung kümmerte, sondern einfach das Weite suchte, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Mit einer Anzeige muss ein 28-jähriger Radfahrer rechnen, nachdem er am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht in der Paulinenstraße gestürzt ist. Er hatte offenbar seine Vorderbremse zu stark betätigt und war über den Lenker zu Boden gestürzt. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der Polizei fiel bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung des 28-Jährigen auf. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1,7 Promille ergab, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer erwischt

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 62-jährige Autofahrerin zu, die am späten Dienstagabend im Bereich Kluftern von der Polizei gestoppt wurde. Verkehrsteilnehmer waren auf die unsichere Fahrweise der Frau aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt. Bei der Kontrolle der Frau ergab eine Atemalkoholmessung rund 1,3 Promille, weshalb die 62-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Streifschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag an einem in der Zeughausgasse geparkten Skoda Superb hinterlassen. Als der Besitzer des Skoda den Schaden gegen 16.40 Uhr bemerkte, stand eine zuvor daneben geparkte silberne Mercedes E-Klasse, älteren Baujahrs, nicht mehr da. Ob der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes im Zusammenhang mit dem Unfall steht ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Überlingen

Gepöbelt, gedroht und in polizeilicher Gewahrsamszelle randaliert

Weil er am Dienstagmittag mehrere Passanten im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Lippertsreuter Straße angepöbelt und einen 15-Jährigen bedroht hat, muss ein 57-Jähriger mit Konsequenzen rechnen. Gegenüber der alarmierten Polizei trat er uneinsichtig auf, weshalb die Beamten ihn aufgrund seines aggressiven Gemütszustandes in Polizeigewahrsam nahmen. Da er bei seinem Aufenthalt in der Arrestzelle randalierte und Schaden anrichtete, kommt neben einer Anzeige wegen Bedrohung auch ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung auf Ihn zu. Darüber hinaus erwartet ihn eine Kostenrechnung für den Aufenthalt bei der Polizei.

Markdorf

Mann verbringt Nacht in Polizeiarrest

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht zum Mittwoch für einen 57-jährigen Mann. Dieser war zunächst mehrfach im Bereich der Schedlerstraße durch lautes Herumschreien negativ aufgefallen. Da der erheblich alkoholisierte Mann gegenüber der alarmierten Polizei vollkommen uneinsichtig auftrat und einen Verweis des Ortes missachtete, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Während der polizeilichen Maßnahmen warf der 57-Jährige lautstark mit rassistischen und staatsfeindlichen Parolen um sich und beleidigte die Einsatzkräfte. Neben der Kostenrechnung für den Zellenaufenthalt kommt auch ein Strafverfahren auf ihn zu.

Salem

Auto zerkratzt

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro haben unbekannte Vandalen in den vergangenen Tagen an einem Audi SQ5 angerichtet, der auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Alten Neufracher Straße abgestellt war. Die Täter zerkratzten den Pkw großflächig. Hinweise zu Tat und Tätern nehmen die Ermittler des Polizeipostens Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell