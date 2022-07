Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 26 Jahre alter Radfahrer am Montagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Teuringer Straße zugezogen. Eine 63 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte von der Siemensstraße nach rechts auf die Vorfahrtsstraße einbiegen und übersah dabei den entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg nahenden Radler. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf etwas mehr als 1.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagabend gegen 18.30 Uhr im Kreisverkehr Hochstraße / Montfortstraße entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein 37-jähriger Mazda-Lenker fuhr von der Hochstraße kommend in den Kreisverkehr ein und nahm dabei einem 44 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro, am VW auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Oberteuringen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Sachschaden

Mit einer Strafanzeige muss ein Autofahrer rechnen, nachdem er am frühen Montagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Meersburger Straße für einen Parkrempler verantwortlich war. Weil die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnahmen und eine Atemalkoholmessung über 1,3 Promille anzeigte, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler seinen Führerschein. Beim Unfall entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Zu schnell und ohne Helm unterwegs - betrunkener Mofafahrer von Polizei gestoppt

Mehrere Anzeigen drohen einem 57-jährigen Mofa-Fahrer, den Polizeibeamte am Montag gegen 20 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert haben. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser deutlich schneller als mit den erlaubten 25 km/h und zudem ohne Helm unterwegs war. In der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass sein Fahrzeug modifiziert und dass der 57-Jährige zudem alkoholisiert war. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 2,2 Promille ergab, musste der Fahrer in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizeibeamten stellten das Mofa zur technischen Überprüfung sicher und haben nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, eingeleitet.

Überlingen

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten zwei Radfahrer, nachdem sie am Sonntag gegen 12.45 Uhr in der Straße "Im Gröber" zusammengestoßen sind. Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer hatte den entgegenkommenden 12 Jahre alten Radler mutmaßlich aufgrund Sonnenblendung übersehen, als dieser eine Engstelle des Radwegs passierte. In der Folge kam es zur Kollision, woraufhin beide zu Sturz kamen und sich leicht verletzten.

Bambergen

Unachtsam auf Vorfahrtsstraße eingefahren

Sachschaden entstand am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bambergen. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer wollte die K 7771 von der Römerstraße kommend überqueren. Aus Unachtsamkeit kam er an der Stoppstelle erst auf der Vorfahrtsstraße zum Stehen. Beim Erkennen eines aus Überlinger Richtung nahenden Suzuki fuhr er erneut an, um die Fahrbahn zu verlassen. Die 56-jährige Vorfahrtsberechtigte konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen das Opel-Heck. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der Suzuki war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem unachtsamen Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen verursachte ein 62-jähriger Lastwagenfahrer am Montag mehrere tausend Euro Sachschaden. Er war gegen 16 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Überlingen unterwegs und erkannte bei seinem Manöver eine rechts neben ihm fahrende 28-jährige Audi-Fahrerin nicht, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird am Sattelzug auf rund 1.000 Euro, am Audi auf etwa 7.000 Euro beziffert.

Owingen

Ausweichmanöver endet mit Unfall

Weil sie eigenen Angeben zufolge einem Tier ausgewichen war, verursachte eine 30-jährige VW-Fahrerin am späten Montagabend in der Owinger Straße einen Verkehrsunfall. Infolge ihres Manövers prallte sie mit ihrem Passat gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW. An ihrem Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand etwa 10.000 Euro, am geparkten Wagen rund 2.000 Euro Sachschaden. Die 30-Jährige sowie die zwei weiteren Pkw-Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Salem

Autos stoßen zusammen

Auf rund 18.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung der Lippertsreuter Straße zur Schlossstraße entstand. Ein 40 Jahre alter Toyota-Lenker fuhr auf die Schlossstraße ein und übersah dabei den von links nahenden Mercedes einer 59-Jährigen. Während der Sachschaden am Mercedes auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird, fällt dieser am Wagen des Unfallverursachers geringer aus. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Salem

Unerlaubt mit Pkw unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 52-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagabend gegen 23 Uhr in der Bodenseestraße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von 1,9 Promille an, zudem stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste die Polizisten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit strafrechtlich verantworten.

