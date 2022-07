Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bedrohung an Bushaltestelle

Mit einer Eisenstange und einem Messer hat am Sonntagabend ein 18-Jähriger einen 19-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Schwanenstraße bedroht. Wegen privaten Zwistigkeiten kam es zwischen den Bekannten zu einem Streit, in dessen Folge der Ältere erst die Eisenstange auspackte und im Anschluss ein Messer zückte. Zu einem Angriff mit den potentiellen Waffen kam es nicht, der 19-Jährige ging nach der Bedrohung davon. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Sache aufgenommen und die beiden Gegenstände einbehalten.

Grünkraut

Unfall auf Kemmerlanger Waldkreuzung

Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der Kemmerlanger Straße gekommen ist. An der Waldkreuzung nahm ein 59-jähriger Opel-Fahrer, der von Menisreute die Kreuzung queren wollte, einer 50-Jährigen, die in ihrem Renault von Kemmerlang nach Grünkraut unterwegs war, die Vorfahrt. Zuvor hatten beide Fahrer ihren Pkw zwar abgebremst, um sich des Wartens des Anderen zu vergewissern, fuhren dann aber beide in die Kreuzung ein. Der Opel-Lenker, sowie die Renault-Fahrerin und ihr 17-jähriger Mitfahrer wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 61 Jahre alte Beifahrerin im Opel erlitt schwerere Verletzungen und musste ebenfalls in ein Klinikum gebracht werden.

Wangen

Frau in Bar sexuell belästigt

In einer Bar im Stadtgebiet ist eine Frau am frühen Samstag sexuell angegangen worden. Während des Aufenthalts in dem Musikcafé sprach ein 28-jähriger Mann die Frau mehrfach an. Nachdem die 19-Jährige ihm deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie kein Interesse an einer Bekanntschaft mit dem stark alkoholisierten Mann habe, ging er ihr kurz nach 3 Uhr auf die Toilette nach. Die Frau bemerkte den Umstand, ging in eine Toilettenkabine und als sie kurze Zeit später schauen wollte, ob der hartnäckige Verehrer von ihr abgelassen hatte, stand der Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Genital vor ihr. Während die 19-Jährige durch Rufe andere auf ihre Notsituation aufmerksam machte, flüchtete der 28-Jährige aus dem Lokal. Er wurde wenig später in der Nähe von der Polizei entdeckt und von der 19-Jährigen wiedererkannt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Sexualdeliktes zu.

Amtzell

Unfall in Ravensburger Straße

Ein fälschlicherweise aktivierter Blinker an einem Auto hat am Sonntag gegen 12 Uhr in der Ravensburger Straße für einen Verkehrsunfall gesorgt. Der 46 Jahre alte Lenker eines VW T5, der von der Kreisstraße aus Richtung Spießberg auf die Ravensburger Straße einbiegen wollte, deutete das Lichtzeichen eines aus Richtung B 32 kommenden Autos falsch und fuhr in die Straße ein. Die 64 Jahre alte Fahrerin des VW Golf war kurz zuvor von der Bundesstraße abgefahren und hatte das Lichtzeichen noch nicht deaktiviert. Bei der Kollision der beiden Autos verletzte sich ein 35 Jahre alter Mitfahrer im Golf leicht. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Golf wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Bodnegg

Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholversuch

Glimpflich ausgegangen ist ein Überholversuch am Donnerstagabend, zu dem der Polizeiposten Vogt aktuell noch Zeugen sucht. Eine 53 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Lachen und Rotheidlen unterwegs, als ein Lastwagenfahrer sie überholen wollte. Als der Schwerlastlenker Gegenverkehr erkannte, brach er sein Überholmanöver ab und scherte hinter der Zweiradlenkerin ein. Diese sah sich durch den schneller fahrenden LKW hinter ihr gefährdet und wich nach links ins Bankett aus, ohne dabei zu stürzen. Den Lastwagenfahrer sowie Zeugen des Vorfalls sucht die Polizei nun, da die Beamten den Verdacht der Strafverkehrsgefährdung prüfen. Personen, die Angaben zum Vorfall oder dem gesuchten älteren rot-weißen Muldenkipper mit vermutlich Feldkircher Zulassung machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/ 97156-0 zu melden.

Weingarten

Mit Motorrad in Kuhweide gelandet

Die Kontrolle über ihr Motorrad verloren hat eine Bikerin am Sonntag zur Mittagszeit auf der Landesstraße zwischen Unterankenreute und Weingarten. In einer Kurve kam die 26 Jahre alte Fahrerin des Motorrades auf den Seitenstreifen, lenkte gegen und steuerte in der Folge unkontrolliert über eine Verkehrsinsel, einen Radweg und kam letztlich in einer umzäunten Kuhweide zum Halten. Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Maschine entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf rund 7.000 Euro belaufen dürfte.

Reute-Gaisbeuren

Riskante Fahrmanöver - Autofahrer betrunken

Wegen gefährlichen Fahrmanövern eines Autofahrers auf der Fahrt von Biberach nach Ravensburg auf der B 30 hat ein Fahrzeuglenker am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Polizei verständigt. Der 43 Jahre alte Mazda-Lenker sei während der Fahrt mehrfach in Schlangenlinien gefahren und habe teils beide Fahrspuren benutzt. Kurz nach Gaisbeuren stoppte ihn eine Polizeistreife. Der Grund für die Fahrauffälligkeiten stand schnell fest - der Lenker hatte eine Atemalkoholkonzentration von nahezu einem Promille. Dies hatte neben einer Blutentnahme in einem Krankenhaus auch die vorläufige Einbehaltung seines Führerscheines zur Folge. Ihm wurde das Fahren bis auf weiteres untersagt. Auf ihn kommt, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung die Alkoholisierung bestätigen, eine Strafanzeige zu.

Reute-Gaisbeuren

Nach Auffahrunfall in Böschung gelandet

Mit seinem Wagen in der Böschung gelandet ist ein Autofahrer am Samstag kurz nach 9 Uhr. Der 46-jährige Lenker erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm auf der B 30 in Richtung Ravensburg wegen einer roten Lichtzeichenanlage ins Stocken geriet. Um einen wuchtigen Aufprall zu verhindern, wich er nach rechts aus. Er streifte den vorausfahrenden Pkw seitlich und steuerte im Anschluss eine Böschung hinunter. Während der Schaden am Wagen des Vordermannes auf rund 5.000 Euro geschätzt wird, entstand am Pkw des Verursachers wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst mitgenommen werden.

Leutkirch

Betrügern aufgesessen

Opfer eines WhatsApp-Betruges ist eine 52 Jahre alte Frau aus Leutkirch am Wochenende geworden. Betrüger kontaktierten sie über den Messenger-Dienst und gaben sich als Sohn der Frau aus. Wegen der Aussage des angeblichen Sohnes, eine neue Handnummer zu haben, wurde die Frau trotz der ihr nicht bekannten Nummer nicht misstrauisch. Kurze Zeit später bat der vermeintliche Sohn um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags, da er eine Rechnung begleichen müsse. Die gutgläubige Mutter überwies das Geld. Erst als ihr Mann kurze Zeit später erzählte, dass er Kontakt zum Sohn über die alte Nummer gehabt habe, wurde der Frau bewusst, dass sie einem Betrug aufgesessen ist. In diesem Zusammenhang wird die Polizei nicht müde, zu warnen! Fallen Sie nicht auf Betrüger herein und seien Sie, wenn Sie von unbekannten Nummern oder Personen kontaktiert werden, vorsichtig. Überweisen Sie kein Geld, wenn Sie sich nicht über die Empfänger im Klaren sind und kontaktieren Sie Angehörige, Bekannte auf den Ihnen bekannten Nummern um die Forderungen zu überprüfen. Rufen Sie im Zweifelsfall den Polizei-Notruf 110. Darüber, wie man sich vor Betrügern schützen kann, informiert Sie die Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder durch unsere Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Diese erreichen Sie telefonisch unter Tel.: 0751/803-1042 oder per Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Leutkirch

Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung

Auf der K 7905, der Burgstraße zwischen Merazhofer Steig und Uttenhofen, hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 22 Jahre alter Renault-Lenker wollte von einem Gemeindeverbindungsweg nach links auf die Burgstraße einbiegen und nahm dabei einer 37 Jahre alten Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt, die die Kreisstraße in Richtung Uttenhofen befuhr. Der Schaden, der beim Zusammenstoß der beiden Wagen entstand, wird am Renault auf rund 8.000 und am Mercedes auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Renault wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell