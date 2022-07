Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Bedrohung und Fahrt unter Alkohol - Mann in Polizeigewahrsam

In einer Polizeizelle endete der Tag für ein 31 Jahre alten Mann, nachdem er am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Schussenstraße die Beschäftigten eines Schnellimbisses bedroht hat und anschließend betrunken mit einem Fahrrad geflüchtet ist. Der Täter beschimpfte die Beschäftigten während seiner Essensbestellung und wurde zunehmend aggressiv als ihm zu verstehen gegeben wurde, dass er so nicht bedient werde. Er holte verdeckt einen Gegenstand aus der Tasche und drohte den Beschäftigten. Im Anschluss fuhr er mit einem Fahrrad in Richtung Schützenstraße davon und wurde von der gerufenen Polizei letztlich in der Gartenstraße aufgegriffen. Wie eine Durchsuchung des Mannes ergab, handelte es sich bei dem mitgeführten Gegenstand lediglich um einen Kamm. Allerdings stellten die Beamten beim 31-Jährigen eine hohe Atemalkoholkonzentration fest, was für ihn eine Blutentnahme zur Folge hatte. Weil damit zu rechnen war, dass der Alkoholisierte auch nach dem Vorfall unflätig auftreten würde, nahmen die Beamten den Mann im Anschluss in Polizeigewahrsam. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss und eine Kostenrechnung für den Zellenaufenthalt zu.

Ravensburg

Verletzt nach Auffahrunfall

Eine Motorradfahrerin ist am Montag kurz vor 8 Uhr in der Schlierer Straße einem vorausfahrenden Auto aufgefahren und hat sich dabei verletzt. Die 21 Jahre alte Lenkerin der Maschine bemerkte zu spät, dass die Autos vor ihr an einer Fußgängerüberquerung abbremsten. Bei der Kollision mit dem Hyundai vor ihr entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 3.000 Euro. Die 21-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Ravensburg

Gebäude des Grundbuchamtes beschädigt

Die Verglasung einer Eingangstüre des Grundbuchamtes in der Gartenstraße wurde am vergangenen Freitagnachmittag beschädigt. Der Täter schlug vermutlich mit einem Gegenstand auf das Glas ein, sodass an der Scheibe ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Horgenzell

Leichtkraftradfahrer von Auto erfasst

Ein 70 Jahre alter Autofahrer hat am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Horgenzell und Zogenweiler einen entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer erfasst und verletzt. Der in Richtung Zogenweiler fahrende Autofahrer wollte auf der Strecke links in eine Hofeinfahrt abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 65-jährigen Zweiradlenker. Dieser rutschte durch die Kollision in einen Straßengraben und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Leutkirch

Autoscheibe demoliert

Eine Scheibe auf der Fahrerseite eines in der Herrenstraße geparkten Autos hat ein Unbekannter am Montag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr eingeschlagen. Der MINI war auf den Mitarbeiterparkplätzen einer Bankfiliale abgestellt. Die Polizei Kißlegg ermittelt und bittet unter Tel. 07563/9099-0 um Hinwiese auf den Täter.

Leutkirch

Auto angefahren und geflüchtet

Am Montag zwischen 9 und 10 Uhr hat ein Fahrzeuglenker einen vor einer Bäckereifiliale an den Bahnhofsarkaden abgestellten Ford Focus angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte hinterließ an dem Wagen einen Schaden von rund 3.000 Euro und fuhr davon, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Verantwortliche ein blaues Fahrzeug gefahren hat. Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Leutkirch

Auto beschädigt

Gleich zweimal in den letzten Wochen wurde ein in der Unteren Grabenstraße geparkter VW von einem Vandalen beschädigt. Während der Täter in der Nacht von 16. auf 17. Juni beide Seitenspiegel des Wagens durch Tritte beschädigte, wurde in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag die Frontscheibe des Autos demoliert. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang der Taten aus. Der Schaden, der dem Wagenbesitzer dadurch entstanden ist, dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Zeugen nach Unfall gesucht

Mit einem Fahrrad gestürzt ist eine 58 Jahre alte Frau am Montag gegen 16 Uhr in der Wurzacher Straße. Auf Höhe des Schleifwegs kam die Frau mutmaßlich aufgrund Alkoholbeeinflussung zu Fall. Die Frau hatte bei der polizeilichen Unfallaufnahme einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Durch den Sturz zog sie sich unter anderem leichtere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr auch Blut zum Nachweis der Alkoholisierung abgenommen wurde. Die Polizei sucht derzeit noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Argenbühl

LKW verursacht Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren hat ein Lastwagenlenker am Montag gegen 10.30 Uhr in der Dorfstraße einen Unfall verursacht. Der 25 Jahre alte Lenker des Schwerlasters verpasste während der Fahrt die angesteuerte Abfahrt und setzte sein Lkw-Gespann zurück. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision entstand an dem Auto ein Schaden von rund 5.000 Euro, während sich dieser am Lkw auf etwa 3.000 Euro belaufen dürfte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Weingarten

Junger Radler stürzt

Verletzungen hat sich ein 11 Jahre alter Radfahrer zugezogen, der am Montag kurz nach 7 Uhr in der Abt-Hyller-Straße mit seinem Fahrrad gestürzt ist. In einer Kurve rutschte dem jungen Radfahrer das Hinterrad seines Fahrrades weg, sodass der Bub stürzte und sich leicht im Gesicht verletzte. Er wurde im Anschluss durch einen Facharzt medizinisch versorgt.

