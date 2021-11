Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Wohnung eingebrochen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstagabend durch eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eichenstraße eingestiegen. Zwischen 18:50 Uhr und 19:30 Uhr durchsuchte der Eindringling den kompletten Wohnraum und verschwand mit erbeutetem Schmuck sowie einer Geldbörse in der Dunkelheit. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 bei den Ermittlern.

/wo

