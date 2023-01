Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsmasche über E-Mail (20.01.2023)

Unterkirnach (ots)

Opfer einer Betrugsmasche über ihr E-Mail Konto geworden ist eine Frau aus Unterkirnach am Freitagmittag. Eine 50-Jährige erhielt eine E-Mail, die optisch ansprechend als Absender den Paketdienst "Hermes" vortäuschte. Darin bat der Absender in einem Link um Übermittlung der Kreditkartendaten der Geschädigten, um eine geringe Zollgebühr von knapp zwei Euro für ein Paket zu bezahlen. Da die Frau tatsächlich ein Paket aus dem Ausland erwartete, beglich sie den Betrag, wie vorgeschlagen, mit ihrer Kreditkarte. Hinter dem Absender der E-Mail steckte jedoch nicht der seriöse Paketdienst, sondern eine Betrügerbande, die so an die Kreditkartendaten ihres Opfers gelangte. Damit konnten sie kurz darauf Überweisungen vom Konto der Geprellten ausgeführt.

Die Polizei warnt vor dieser nicht neuen Betrugsmasche und gibt Hinweise, wie man sich gegen diese und andere Betrügereien schützen kann, auf ihren Internetseiten unter www.Polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell