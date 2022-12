Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch: Einstieg gelingt über Terrassentür; Walsrode

A27: 2,11 Promille: Ausfahrt nicht erwischt; Schneverdingen: Gegenverkehr übersehen - Vier Leichtverletzte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.12.2022 Nr. 1

04.12 / Einbruch: Einstieg gelingt über Terrassentür

Walsrode: Unbekannte hebelten am Sonntag, zwischen 15.00 und 18.45 Uhr an mehreren Fenstern eines Einfamilienhauses am Holunderweg, bis ihnen schließlich der Einstieg über die Terrassentür gelang. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten mindestens Schmuck und Bargeld. Hinweise zu Einbruch nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

04.12 / 2,11 Promille: Ausfahrt nicht erwischt

Walsrode / A27: Beim Abfahren von der A27 auf den Parkplatz Düshorn kam ein 53jähriger Autofahrer aus Esterwegen am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Leitschutzplanke, zwei Verkehrszeichen, prallte gegen einen Steinquader und touchierte mit dem Heck einen geparkten Pkw. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,11 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Gesamtschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

04.12 / Gegenverkehr übersehen - Vier Leichtverletzte

Schneverdingen: Eine 73jährige Autofahrerin übersah am Sonntagnachmittag, gegen 16.07 Uhr auf der B3, Gemarkung Schneverdingen, Höhe Abzweig zur K53, beim Abbiegen nach links in einen Waldweg einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden die Verursacherin sowie die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, darunter ein fünf Monate altes Baby, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

05.12 / Renault Trafic gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr von der Ausstellungsfläche eines Autohauses an der Hanns-Hoerbiger-Straße einen nicht zugelassenen, grauen Reisevan der Marke Renault Trafic. Das Fahrzeug wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit Kennzeichen geführt, die von einem weiteren Fahrzeug entwendet wurden. Das Wohnmobil hat einen Wert von rund 37.000 Euro. Hinweise zum Geschehen und zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

