Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Einbrecher von Nachbarn überrascht; Soltau: Einbrecher stehlen Schmuck; Heidekreis: Die Polizei warnt: Welle von Schockanrufen im Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.12.2022 Nr. 2

01.12 / Einbrecher von Nachbarn überrascht

Lindwedel: Einbrecher wurden am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr vom Nachbarn überrascht, als sie das Innere eines Einfamilienhauses an der der Straße Im Sunder durchsuchten. Die Täter flüchteten durch die Gärten. Sie waren durch Aufhebeln der Terrassentür in das Objekt gelangt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

01.12 / Einbrecher stehlen Schmuck

Soltau: Am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 10.30 und 11.15 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Tilsiter Straße auf, gelangten ins Haus, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck. Hinweise zum Geschehen bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

02.12 / Die Polizei warnt: Welle von Schockanrufen im Heidekreis

Heidekreis: Eine Welle von sogenannten Schockanrufen überzieht aktuell wieder einmal den Heidekreis. Dabei geht es den Anrufern ausschließlich um das Ersparte der Opfer. Die Betrüger geben sich am Telefon täuschend echt als Tochter, Sohn, Enkelin oder Enkel aus, die einen Unfall verursacht hätte und Geld benötige um beispielsweise eine Kaution zu bezahlen und nicht ins Gefängnis zu müssen. Während der Angerufene noch damit beschäftigt ist, den Schock zu verdauen und das Ganze einzuordnen, wird das Telefon häufig an einen Komplizen übergeben, der sich als Polizist ausgibt und den Angerufenen weiterhin geschickt manipuliert. Häufig wird dann auch noch ein falscher Staatsanwalt hinzugezogen. Hierbei handelt es sich um nur ein Beispiel von vielen möglichen Konstellationen. Die Polizei rät in solchen Fällen, nicht auf die Täter einzugehen und das Telefonat zu beenden. Weiterhin weist sie darauf hin, dass in Deutschland keine Kaution bezahlt wird. Außerdem fordern Polizei und Justiz kein Geld ein und übernehmen es an "windigen Ecken". Bei Unsicherheit sollte die zuständige Polizei oder ein Vertrauter angerufen werden. Häufig ist es auch hilfreich, denjenigen anzurufen, der angeblich den Unfall verursacht hat. In diesem Fall also Sohn, Tochter, Enkel oder Enkelin. In der Regel ist die Enkelin dann genauso überrascht, wie das Opfer selbst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell