POL-HK: BAB A7 - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Walsrode - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Polizeiinspektion Heidekreis

PI Heidekreis (ots)

BAB A7 - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Ein aus dem Raum Salzgitter stammender Verkehrsteilnehmer verursachte am 02.12.22 gegen 21:00 Uhr auf der BAB A7 in Fahrrichtung Hannover bei Walsrode einen Verkehrsunfall, als dieser vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er den auf gleicher Höhe befindlichen Lkw und kollidierte seitlich mit diesem. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab eine Beeinflussung durch Alkohol. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Walsrode - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am 04.12.2022, gegen 06:10 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Verkehrsteilnehmer mit einem Pickup die K 129 von Cordingen in Richtung Walsrode. Vermutlich aufgrund von Übermüdung und des Genusses alkoholischer Getränke kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leichtverletzt in das HKK Soltau eingeliefert. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Pickup entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

