Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 03.02-05.02.2023

Hildesheim (ots)

(fkl)

Verkehrsunfallflucht bei Banteln

Sonntag, 05.02.2023, 01:30 Uhr - 31028 Gronau OT Banteln, L 481

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 36-Jähriger Pkw-Fahrer aus Banteln auf der L 481 von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrs- sowie ein Haltestellenschild. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Daraufhin entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden.

Kennzeichendiebstahl in Elze

In dem Zeitraum von Samstag den 04.02.2023, 18:30 Uhr bis Sonntag den 05.02.2023, 14:45 Uhr kam es in der Brandstraße in Elze zu einem Kennzeichendiebstahl von einem Pkw.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Warnung vor Betrugsmasche im Bereich Elze

Aufgrund diverser Vorfälle in den letzten Tagen warnt die Polizei Elze ausdrücklich vor Textnachrichten von Betrügern, in denen diese sich als vermeintliche Kinder der Empfänger ausgeben und im weiteren Verlauf um Geld bitten. Bitte setzen Sie sich bei dem Erhalt einer solchen Textnachricht umgehend mit der Polizei Elze in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell