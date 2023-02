Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Seniorenheim

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / VOLKERSHEIM (erb). Unbekannte Täter haben versucht, in ein Altenheim in Volkersheim, Straße "Am Krohm", einzubrechen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bemerkte ein Angestellter am 04.02.2023, gegen 19:55 Uhr, ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster. Beim näheren Hinschauen stellte er auch andere Fenster, an denen gehebelt worden war, fest. Nach Angaben des Mannes waren die Fenster noch um 10:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand. Demnach haben die Täter in der Zwischenzeit versucht, sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Nach derzeitigem Sachstand ist nicht davon auszugehen, dass die Täter das Gebäude tatsächlich betreten haben.

Der Schaden durch die Hebeleinwirkungen beläuft sich auf rund 200,00 EUR.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell