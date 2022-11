Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionisten entblößen sich vor Kindern

Kaiserslautern (ots)

Ein 62-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag vor einem 13-jährigen Mädchen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Der 62-Jährige folgte dem Mädchen in einen Laden in der Danziger Straße. Dort entblößte er sich und manipulierte an seinem Glied. Das Mädchen flüchtete sich zu ihrem Vater, der die Polizei rief. Der Mann wurde von weiteren Zeugen in dem Laden festgehalten, bis die Beamten eintrafen. Sie nahmen den 62-Jährigen mit zur Dienststelle. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Ein weiterer Mann ist der Polizei ebenfalls am Donnerstag gemeldet worden. Er hatte sich vor zwei zwölfjährigen Jungen in der Slevogtstraße entblößt. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet, die den 52-jährigen Mann aufforderte, sein Handeln zu unterlassen. Was dieser aber ignorierte. Die zwei Jungen erzählten den Vorfall ihren Eltern, die dann die Polizei riefen. Der 52-Jährige wurde ebenfalls erkennungsdienstlich behandelt. Auch er muss mit einem Strafverfahren rechnen. |elz

