POL-PPWP: Grünes Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Freitag in der Parkstraße ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Das Fahrrad könnte im Stadtgebiet auffallen, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Das Rad war in der Nähe der Eisenbahnstraße an einem Fahrradständer angeschlossen. Zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr machten sich Unbekannte an dem Fahrrad zu schaffen. Sie durchtrennten das Schloss und stahlen den Drahtesel. Das Rad könnte im Stadtgebiet auffallen: Es handelt sich um ein grünes Herrenfahrrad mit dem weißen Schriftzug "Best American Los Angeles". Außerdem ist in Regenbogenfarben das Wort "Fahrradshop" angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

