POL-PPWP: Wer hat den Kia gestreift?

Kaiserslautern (ots) - Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Mittwochabend in der Fliegerstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Die Frau wurde leicht verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 45-Jährige mit dem E-Scooter in der Straße "Auf dem Sess" in Fahrtrichtung "Am Blutacker". Als sie die Fliegerstraße kreuzte, übersah die Rollerfahrerin offenbar den von links kommenden Pkw, der in Richtung Gersweilerweg ...

