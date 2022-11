Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe mit Feuerlöscher eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Parkhaus am Fackelrondell ist am Mittwochabend ein aufgebrochenes Auto gemeldet worden. Zeugen teilten gegen 18.20 Uhr mit, dass an dem Pkw eine Scheibe mit einem Feuerlöscher eingeschlagen wurde.

Die Polizei machte die Halterin des betroffenen Fahrzeugs ausfindig und bat sie, zu ihrem Wagen zu kommen. Dort stellte die Frau nach einer Überprüfung des Innenraums fest, dass die Täter eine Handtasche gestohlen haben, die auf dem Beifahrersitz lag - der Inhalt: eine größere Summe Bargeld. Die 50-Jährige hatte die Tasche zwar mit Decken abgedeckt - die Diebe "rochen" aber wohl, dass sich darunter etwas Wertvolles versteckt.

Darüber hinaus erbeuteten die Unbekannten ein Mäppchen, in dem sich neben dem Personalausweis, Führerschein und diversen Karten auch eine hochwertige Goldmünze befand. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Während der Ermittlungen vor Ort meldeten sich Zeugen, die Hinweise auf eine verdächtige Person geben konnten. Eine Beschreibung liegt vor. Die Suche läuft. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell