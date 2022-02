Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kupferrohre gestohlen

Rees (ots)

Am Mittwochmorgen (2. Januar 2022) bemerkte die Anwohnerin eines Hauses an der Falkenstraße, dass unbekannte Täter zwei Dachrinnen-Ablaufrohre aus Kupfer von den Carports auf dem Grundstück abmontiert und gestohlen hatten. Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell