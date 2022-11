Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Autoaufbrecher festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

In Zusammenhang mit einer Serie von Autoaufbrüchen (wir berichteten: https://s.rlp.de/eRaWy) hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am Dienstag mehrere Fahrzeuge angegangen zu habe. Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen. Am heutigen Freitagmorgen fiel der Verdächtige Beamten der saarländischen Polizei in Saarbrücken auf. Sie nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Beamten eine hohe Summe Bargeld, sowie eine Jacke sicher, bei der es sich um Diebesgut handeln dürfte.

Der 19-jährige Tatverdächtige wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo er dann der Polizei Kaiserslautern übergeben wurde. Das Amtsgericht Kaiserslautern ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Gegenüber dem Ermittlungsrichter machte der 19-Jährige keine Angaben. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |elz

