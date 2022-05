Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bike gestohlen

Paderborn (ots)

Nach einem Einbruch in einen Keller eines Hauses an der Geroldstraße in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Täter war am Sonntag, 01. Mai, gegen 09.50 Uhr über die Haustür gewaltsam in das Haus eingedrungen. Im Keller brach er eine weitere Tür auf und flüchtete im Anschluss mit einem E-Bike in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell