Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Zeugenaufruf zu Aufbruch von Zigarettenautomaten

Hildesheim (ots)

Algermissen (al) Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Zigarettenautomaten ist der Betreiberfirma am 03.02.22 ein angegangener, aber nicht geöffneter Automat in der Marktstr. und ein aufgehebelter und entleerter Automat in der Straße Vorm Schlage aufgefallen. Bei der letztmaligen Kontrolle ca. vier Wochen zuvor, wären die Automaten unversehrt gewesen. Seit dem seien keine Beschädigungshinweise beim Betreiber oder der Polizei eingegangen. Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder andere verdächtige Beobachtung in diesem Zusammenhang bemerkt hat, wird gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

